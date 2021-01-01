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تجمعات خجولة في بيروت خلافاً للأعوام الماضية

منذ 47 دقيقة
كورونا لبنان

كورونا لبنان

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بدت هذه السنة مختلفة عن السنوات الماضية، إذ بدت ساحة الشهداء من ‏الضوضاء وزحمة المحتفلين على عكس احتفال رأس السنة الفائت‎. ‎
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في وسط بيروت المثقل بالهموم والأزمات من كورونا الى الانفجار، ‏وُجدت تجمعات محدودة لناس يتمشون ويلتقطون الصور أمام الزينة ‏الخجولة‎.‎
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أما في مار مخايل والجميزة، فحاول مظاهر العيد والاحتفال الانتصار ‏رغم عام قسا على العاصمة وأبنائها. ‏
يخال للناظر إلى الحانات التي التزمت بالتدابير الوقائية، على وقع ‏خطوات منتظمة لعناصر القوى الأمنية المولجة مراقبة التحرّكات وضبط ‏المخالفين، أنّ الليلة ما هي سوى ليلة عادية باردة من ليالي كانون، رغم ‏تواجد الساهرين الذين أعطى وجودهم معنى بيروتياً رمزياً في مكان لا ‏يزال يعيش آثار الانفجار الرهيب‎.‎
‎ ‎وقد كثفت القوى الأمنية دورياتها في المكان، وسط اهتمام من عدسات ‏الوكالات الأجنبية بتوثيق اللحظة‎. ‎
وفي جبيل، وثقت عدسة الزميل مارك فياض مشهد المقاهي الفارغة، ‏والحركة شبه المعدومة في ظل توعد البلدية بقمع أي مخالفات لاجراءات ‏الوقاية من كورونا الذي سجّل عداده في اليوم الأخير من السنة نحو ‏‏3500 إصابة‎.‎

    المصدر :
  • النهار

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