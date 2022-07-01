تجمع أساتذة من أجل الجامعة اللبنانية استنكرت حجب المساعدة المالية

صدر عن “تجمع أساتذة من أجل الجامعة اللبنانية”، بيان لفت الى انه “على عتبة الاعياد، فوجئ الأساتذة المتفرغون والملاك في الجامعة اللبنانية بحجب المساعدة المالية عنهم، والاقتصار على راتب لم يعد يكفي لاشتراك الإنترنت ومولد الكهرباء”.

وأشار البيان الى “صمت الرابطة الأداة النقابية التي هربت من مسؤولياتها تجاه من تمثلهم”، مطالبا “المعنيين كافة بحل القضية في أسرع وقت ممكن، إذ بدلا من تصويب الخلل في المساعدات فوجئنا بحجبها نهائيا هذا الشهر، فكيف سنستطيع الاستمرار في ظل هكذا ظرف معيشي؟

وطالب البيان وزيري التربية والمال ب”ايجاد حل عاجل”، داعيا “الزملاء في رابطة الأساتذة المتفرغين إلى إطلاق الصرخة والا فليستقيلوا اليوم قبل الغد، مع العلم أنهم أضاعوا علينا فرصا كثيرة وفشلوا في أداء دورهم النقابي”.