تجمع أصحاب المولدات يستنفر.. "هل انتقلنا إلى زمن المليشيات"؟

دان تجمع أصحاب المولدات “الاعتداء والهجوم” الذي قام به التنظيم الشعبي الناصري على بعض أصحاب مكاتب اشتراك المولدات في صيدا وضواحيها اليوم الثلاثاء.

وطالب التجمع في بيان الأجهزة الأمنية والقضائية وضع يدها على الملف واعتبار هذا البيان بمثابة إخبار مقدم إلى النيابة العامة الاستئنافية في صيدا والجنوب لملاحقة كل من يظهره التحقيق محرضا وفاعلا مقدما بين يديها المعلومات والتسجيلات المتوفرة لديه.

وأهاب بالأجهزة الأمنية والقضائية التعامل مع الموضوع بشفافية وعدالة دون اعتبار للتدخلات السياسية.

ايضا، حمّل تجمع أصحاب المولدات التنظيم الناصري وبشخص رئيسه أسامة سعد مسؤولية اي اعتداء او هجوم يتعرض له أي من أصحاب المولدات وممتلكاتهم، واضعا ما حصل اليوم أمام المرجعيات السياسية والدينية والرأي العام اللبناني الذي مل من هذه الحركات المليشياوية وكاد ان ينساها خصوصا في صيدا.

وفي الختام، لفت التجمع إلى أن الايام القادمة ستظهر لنا جميعا، هل نحن ما زلنا في دولة القانون، أم نحن انتقلنا إلى زمن المليشيات؟