تجمع أصحاب المحطات في الجنوب تناشد وزارة الطاقة لحلّ موضوع الـ15 في المئة

ناشد تجمع أصحاب محطات محروقات في الجنوب وزارة الطاقة والمديرية العامة للنفط، في بيان “حلّ موضوع الـ15 في المئة التي تعتمد بالدولار في جدول أسعار المحروقات”، مشدداً على “ضرورة حمايتهم تجنبًا لعودة الطوابير كما يحصل في الافران”.

وتمنى “التجمع” على نقابة المحطات وممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا وأمين سر نقابة المحطات حسن جعفر “التدخل لحل هذه المشكلة سيما وانهم لم يعد لهم القدرة على الاستمرار في ظل ارتفاع وتقلبات سعر صرف الدولار”، محذراً أنّه “إذا لم يكن هناك حلّ سريع لهده المشكلة سيضطرون الى الاقفال في الاسبوع المقبل”.