تجمع أفران المناقيش جنوباً: لإعادة شمولنا بالدعم أسوة بالأفران الكبرى

استنكر تجمع افران المناقيش ومخابز الصاج والتنور والباتسيري في الجنوب “عدم إكتراث المسؤولين لقضيتهم وتوقف عملهم بعد توقف دعم الطحين عنهم”، وطالب في بيان بـ”إعادة شمولهم بالدعم اسوة بالأفران الكبرى التي تصنع من الطحين المدعوم مختلف انواع الخبز والحلويات”.

واستغرب “عودة الطحين المدعوم للبيع في السوق السوداء عبر تجار (الأزمة) والأشخاص نفسهم، علما ان هؤلاء كان جرى توقيفهم واحالتهم على القضاء”، وتساءل “كيف تقوم اليوم المطاحن بإعادة تسليمهم مادة الطحين؟”.

وختم مطالبا كل من وزارة الإقتصاد بـ”إعادة شمولهم بالدعم بدل ان يباع هذا الطحين في السوق السوداء، والأجهزة الأمنية بإعادة ملاحقة وتوقيف هؤلاء ومحاسبة المطاحن التي تقوم ايضا باعادة اعطاء اذونات تسليم لهم”.