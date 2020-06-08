تجمع الأطباء دعا الى التوقف عن العمل الأربعاء: لإقرار قانون حصانة الطبيب

إستنكرت هيئة مكتب قطاع الأطباء المركزي في تجمع الأطباء في لبنان/ القطاع النقابي الطبي في التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان “الاعتداء المسلح المستهجن، الذي تعرض له أطباء من اللجنة الطبية وأفراد من الجسم الطبي في مستشفى رياق، ومحاولة قتلهم عمدا”.

ولفتت في بيان الى أن “سلسلة التعديات سابقة خطيرة تستوجب اتخاذ تدابير مشددة من السلطات المختصة، لتأمين حماية الاطباء ومعاونيهم من الجسم الطبي والتمريضي، وبالتالي ضمان سلامة المرضى”.

ودعا التجمع “الاطباء الاعضاء والاصدقاء والمناصرين، الى الالتزام بقرار نقابة الاطباء، بالتوقف عن العمل الاربعاء في العاشر من حزيران الجاري في كل مستشفيات لبنان، باستثناء الحالات الطارئة”.

وطالب السلطات القضائية المختصة “بملاحقة ومحاسبة الفاعلين وإنزال أقصى وأشد العقوبات بحقهم”.

وجدد دعوته الكتل النيابية الى “التوافق من أجل إقرار مشروع قانون حصانة الطبيب”.