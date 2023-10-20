تجمع الأطباء في لبنان: للانضمام إلى حملة كسر الحصار الطبي عن غزة

دعا “تجمع الأطباء في لبنان” في بيان “الزملاء الأطباء وخصوصًا الجراحين والصيادلة والممرضين، إلى التطوع والانضمام إلى حملة تجمع الأطباء في لبنان لكسر الحصار الطبي عن غزة – 3، تلبية لنداء الواجب الإنساني، لمساعدة الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة، في ظل النقص الحاد في الأدوية والإمكانيات والكوادر الطبية”.

التجمع طالب وزارة الصحة العامة ونقابات الأطباء والصيادلة وأصحاب مستودعات ومصانع الأدوية، بـ”التعاون لتوفير الكميات الممكنة من الأدوية المختلفة وتحديدًا أدوية غرف العناية الفائقة والمركزة، والمعدات والتجهيزات الطبية الضرورية والمستلزمات الطبية، وخصوصًا مستلزمات الجراحة وأدوية التخدير والمسكنات والأدوية المضادة للالتهاب والأمصال”.

وختم: “على الراغبين بالتطوع للذهاب إلى غزة والعمل في مستشفيات القطاع، الاتصال على رقم الهاتف الخليوي للمنسق العام للتجمع الدكتور محمود جعفر: +961 71 332 682

وأشار التجمع إلى أنّه كان قد “سبق وأرسل وفدين طبيين إلى غزة، عام 2010، تحت اسم: حملة تجمع الأطباء في لبنان لكسر الحصار الطبي عن غزة 1 و2، حيث كان مزودًا آنذاك، بالأدوية والمستلزمات الطبية، المقدمة من وزير الصحة السابق محمد جواد خليفة”.