تجمع الاطباء: 1500 بين طبيب وممرض أصابهم كورونا وما زلنا نضحي ونحن في دائرة الخطر

دعا قطاع الاطباء المركزي في تجمع الاطباء في لبنان نقابة الاطباء والحكومة، الى “تكريم الاطباء شهداء الواجب الانساني، بمواجهة جائحة كورونا، وإعطاء عائلاتهم تعويضا ماليا، وإقامة نصب الطبيب الشهيد في باحة بيت الطبيب”.

وقال: “1500 بين طبيب وممرض أصابتهم جائحة كورونا، وما زلنا نضحي ونحن في دائرة الخطر، وارتقى العديد من الزملاء شهداء للمهنة الانسانية النبيلة”.

كما طالب وزارة الصحة بإجراء فحص كورونا مجانا للمواطنين في المناطق كافة، وإنشاء مستشفيات ميدانية ومتنقلة في المحافظات، مجهزة بالمعدات والمستلزمات الطبية الضرورية، بما فيها فحص كورونا، بحيث يتم تخفيف الضغط عن المستشفيات.

كذلك، تمنى التجمع على الوزارة محاسبة المستشفيات الخاصة التي ترفض إدخال المرضى المصابين بفيروس كورونا.

وأكد أن الأطباء سيبقون في مقدمة المضحين خدمة للمواطنين بمواجهة وباء كورونا والامراض، وحفاظا على صحتهم وأمنهم الصحي العلاجي والوقائي.