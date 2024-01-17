تجمّعات العدوّ تحت مرمى النيران.. و"حزب الله" يتوعّد "أيّ اعتداء سيُقابل بالمثل"

أعلن “حزب الله” في بيانات منفصلة عدّة اليوم الأربعاء، عن سلسلة عمليات استهدف خلالها تجمعات ومواقع لجنود العدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.

وكشف “الحزب” أنّه “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏والشريفة، وردًا على ‏اعتداءات العدو على القرى والمنازل المدنية”، استهدف ‏‏‏‏مقاتلوه عند الساعة ‏‏5:20 من مساء اليوم‎ ‎الأربعاء، مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة، ما أدى إلى إصابة أحد المباني فيها.

وأكد “حزب الله” أن “أي اعتداء على أهلنا وقرانا سيقابل بالمثل”.

كما استهدف ‏‏‌‏‌‌‌‏مقاتلو “الحزب” عند الساعة‎ ‎‏02:50 من بعد ‎ظهر اليوم‎ ‎ انتشارًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصواريخ بركان وأصيب إصابة مباشرة.

وفي بيان آخر، أعلن “حزب الله” أنّ مقاتليه استهدفوا عند الساعة‎ ‎‏03:00 من بعد ‎الظهر، تجمعًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في تل شعر بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات مباشرة.

كذلك أشار “الحزب” إلى أنّ مقاتليه استهدفوا عند الساعة‎ ‎‏03:15 من بعد ‎الظهر تجمعًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع العباد بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة.

وعند الساعة‎ ‎‏01:00 من بعد ‎ظهر اليوم، استهدف “حزب الله” تجمعًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الراهب بالأسلحة المناسبة.

وكان “الحزب” قد نعى صباح اليوم، الشهيد رشيد محمد شغليل “ذو الفقار” من بلدة تمنين الفوقا في البقاع.