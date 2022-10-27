تجهزوا للمنخفض الجوي البارد.. إليكم موعده!

سيكون لبنان على موعد مع منخفض جوي بارد نهاية شهرين تشرين الأول الحالي مع وصول الحرارة إلى 17 درجة في بيروت وتساقط الثلوج للمرة الأولى ابتداء من ارتفاع 2600 متر، وفقاً لما أفادت به صفحة صفحة Lebanon Weather News.

من جهتها، توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس اليوم الأربعاء غائما جزئيا بسحب متوسطة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، تتكاثف الغيوم خلال النهار ويتشكل الضباب على المرتفعات، وتهطل امطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة وامكانية تساقط حبات من البرد.

طقس الأيام المقبلة:

الأربعاء: غائم جزئياً بسحب متوسطة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، تتكاثف الغيوم خلال النهار ويتشكل الضباب على المرتفعات ، وتهطل امطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة مع إمكانية تساقط حبات من البرد.

الخميس: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة، واحتمال هطول بعض الأمطار شمال شرقي البلاد خلال الفترة المسائية.

الجمعة: قليل الغيوم اجمالا وعودة الحرارة الى الارتفاع.