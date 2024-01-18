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"تحالف التغيير": جريمة أخرى بحقّ ضحايا انفجار المرفأ

منذ 7 دقائق
النائب مارك ضو والنائب وضاح الصادق والنائب ميشال دويهي

النائب مارك ضو والنائب وضاح الصادق والنائب ميشال دويهي

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اعتبر “تحالف التغيير” في بيان، أنّ “قرار المحامي العام التمييزي القاضي صبّوح سليمان، يشكّل طعنة للعدالة وجريمة أخرى بحق ضحايا تفجير مرفأ بيروت وأهاليهم، لا بل بحق كل اللبنانيين، حيث قرّر سليمان استرداد مذكرة التوقيف الغيابية التي كان قد أصدرها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، بحقّ وزير الأشغال العامة السابق يوسف فنيانوس”.

أضاف: “إن هذه الخطوة الانقلابية على القضية، تؤكّد أنّ الجهة التي عرقلت سابقًا مسار العدالة وهددّت المحقّق العدلي شخصيًا، مستمرة بحماية حلفائها عبر تفريغ الملف وإغلاقه وصولًا الى تجهيل المرتكبين بالكامل؛ إذ لا يحقّ قانونًا للمحامي العام إلغاء مذكرة توقيف صادرة عن المحقق العدلي أو استردادها”.

البيان تابع: “إننا نؤكّد انحيازنا التام في هذه القضية لأهالي الضحايا في سعيهم للوصول للحقيقة والعدالة، والسعي بكل السبل المتاحة الى إيقاف الإجراءات غير القانونية ومنع تسييس القضاء بهذا الشكل الفاضح”.

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