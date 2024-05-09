تحت شعار "بدعمكن منعطي أكتر".. الصليب الأحمر يطلق حملته المالية السنوية

أطلق الصليب الأحمر اللبناني حملته المالية السنوية، تحت شعار “بدعمكن منعطي أكتر”، من خلال رسالة وجهها رئيس الصليب الأحمر اللبناني الدكتور أنطوان الزغبي، قال فيها: “الصليب الأحمر اللبناني، ككل سنة، يطلق حملته المالية السنوية في الثامن من أيار، اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر”.

وأضاف: “منذ العام 1945، 79 سنة في خدمتكم بإسعافكم اليومي في نقل المرضى والمصابين، في تأمين وحدات الدم، في مساعدتكم بالبرامج الطبية والإجتماعية والعيادات النقالة. هو بجانبكم في أزماتكم، في الكوارث والحد من مخاطرها، في مدارسه وكليّته التمريضية، وبتنشئة الشباب على القيم الأخلاقية والإنسانية العالمية”.

وتابع: “12000 متطوع في مراكزه وفروعه على الأراضي اللبنانية كافة بخدمتكم. أكثر من مليون خدمة انسانية سنوياً للتخفيف من معاناتكم ولحفظ كرامة المحتاج، الصليب الأحمر اللبناني بحاجة لدعمكم، مقيمين ومغتربين، أكثر من أي وقتٍ مضى”.

وختم: “ادعموا الصليب الأحمر اللبناني، ادعمونا، وبدعمكن منعطي أكتر”.