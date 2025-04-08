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تحديد عطلة المدارس في الجمعة العظيمة والفصح

منذ 43 دقيقة
مدرسة الأمير شكيب ارسلان الرسمية في بيروت

مدرسة الأمير شكيب ارسلان الرسمية في بيروت

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أصدرت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي المذكرة رقم 49/م/2025 تاريخ 8/4/2025 التي حددت فيها عطلة الجمعة العظيمة وعيد الفصح المجيد، إذ تقفل الثانويات والمدارس والمعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة على اختلاف أنواعها ومراحلها، لمناسبة الجمعة العظيمة وعيد الفصح المجيد، ابتداء من صباح الخميس في 17/4/2025 ولغاية مساء الإثنين في 21/4/2025.

وبهذه المناسبة، تتقدم الوزيرة كرامي من جميع العاملين في التربية والتعليم في القطاعين الرسمي والخاص بأصدق التمنيات، وتثمن عاليًا جهودهم خلال هذه الفترة للقيام بالدور الوطني المطلوب.

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