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تحديد موعد إصدار القرار في الدعوى ضدّ النائب زياد الحواط

منذ ساعتين
القضاء - تعبيرية

القضاء - تعبيرية

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حدد قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور جلسة في ٢٠ نيسان المقبل لإصدار القرار حول دعوى القدح والذم والتهديد المقدمة من القاضية غادة عون ضد النائب زياد الحواط، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

وكان الحواط قد مثل صباح اليوم أمام القاضي منصور، مشيرًا في تصريح من أمام قصر عدل بعبدا، إلى أن “البعض نصحني بعدم الحضور اليوم لعدم إعطاء شرعيّة لما يحصل، ولكنّني أردتُ أن أكون تحت سقف القانون وهذا ليس ضعفاً إنّما قوّة”. وأضاف: “أنا نائبٌ أقوم بدوري الوطني أمّا القاضية عون فلا تحترم القانون ولا تحضر إلى التفتيش القضائي عندما يستدعيها”.

كما أكد الحواط أنه بعد مثوله أمام القاضي نقولا منصور في الشكوى المقدّمة من القاضية غادة عون، تخلّى عن حصانته المكرّسة دستوريًّا ليواجه القضاء المسيّس في عقر داره، وقال: “نحن حريصون على الحفاظ على القطاع المصرفي ولكنّنا نُريد معرفة المُرتكبين ومُحاسبتهم، ونحن أيضاً حريصون على العدالة ولا نُريد أن تكون شكليّة ومُسيّسة”.

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