تحديد 15 آذار موعداً لاستجواب سلامة في تحقيق فساد

أعلن مصدر قضائي لبناني أن قاضي تحقيق حدد يوم 15 آذار موعداً لاستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في إطار تحقيق فساد يشمل سلامة ومقربين منه.

وتولى القاضي شربل أبو سمرا التحقيق في القضية أواخر الشهر الماضي بعدما وجه قاض آخر لسلامة اتهامات بالاختلاس والإثراء غير المشروع وغسل الأموال.

وينفي سلامة تلك الاتهامات.

يواجه سلامة (72 عاما) تحقيقات تتعلق بشبهة غسل أموال وإثراء غير مشروع في لبنان والخارج بعد أن جمع ثروة في البلاد الغارقة في أزمة مالية.

يشار إلى أنه قد فتح في لبنان تحقيق في أموال سلامة في عام 2021، بعد طلب المساعدة من المدعي العام السويسري للتحقيق بأكثر من 300 مليون دولار في تحركات الأموال من قبل محافظ المركزي اللبناني وشقيقه رجا سلامة