تحذيرات إسرائيليّة للبنان من "منزلقات خطيرة".. وغالانت يتوعّد "إسرائيل نفد صبرها"

رأى وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الخميس، أنّ “إسرائيل” لن تصبر على تهديدات “حزب الله”، مؤكدًا أن الجيش الإسرائيلي سيُبعد الحزب عن الشمال.

وأوضح غالانت أن “إسرائيل ستبعد “حزب الله” عن الشمال دبلوماسيًا أو عسكرياً، وفق تعبيره.

وكان موقع “أكسيوس” الإخباري أفاد بأنّ إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة أنها تريد إبعاد “حزب الله” لمسافة ستة أميال (حوالي 10 كيلومترات) عن الحدود مع لبنان، كجزء من اتفاق دبلوماسي من أجل وضع حد للتوتر الحدودي.

وفي الإيجاز اليومي للعمليات العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، قال المتحدث باسمه أفيخاي أدرعي إنّ “منطقة الجنوب اللبناني منطقة قتال، وستبقى كذلك مهما واصل “حزب الله” انتشاره فيها والاعتداء انطلاقًا منها”.

أضاف: “منذ بداية الحرب يواصل “حزب الله” جر لبنان وسكان جنوب لبنان إلى منزلقات خطيرة”.

جاء ذلك في وقت أعلن “حزب الله” في بيان اليوم الخميس، “أنّه “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏والشريفة، وتأكيدًا على قرارها بالردّ على اعتداءات العدو الإسرائيلي الغاشم على قرانا وأهلنا”، استهدف مقاتلوه عصر اليوم، مستعمرتي المطلة ورموت نفتالي (قرية النبي يوشع اللبنانية المحتلة) بالأسلحة الصاروخية وأصابوا عددًا من المباني السكنية فيهما.

وفي بيان آخر، أعلن الحزب عن استهداف ثكنة راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة) وتجمعًا لجنود الاحتلال في محيطها بالأسلحة المناسبة، وتحقيق إصابات مباشرة.

أيضًا أعلن الحزب عن شنّ هجوم جوي ‏بثلاث مسيرات انقضاضية دفعةً واحدة على تجمعات ‏العدو المستحدثة خلف مواقعه في مزارع ‏شبعا اللبنانية المحتلة وإصابة أهدافها ‏بدقة، واستهدف مقاتلوه نقطة الجرداح كذلك بالأسلحة المناسبة.

كما استهدف مقاتلو الحزب دوفيف وأفيفيم بالأسلحة ‏المناسبة وأقعوا إصابات مؤكدة ردًا على ‌‏اعتداءات العدو على القرى والمنازل المدنية واستشهاد المواطنة نهاد موسى مهنا ‏وجرح زوجها.