الأربعاء 14 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 27 ديسمبر 2023 |
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تحذيرات دبلوماسية للبنان: لا إمكانية مطلقة لواشنطن في التأثير على نتنياهو

منذ ساعة واحدة
الحدود اللبنانية الجنوبية

الحدود اللبنانية الجنوبية

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جدّد مصدر دبلوماسي عبر صحيفة “نداء الوطن”، تنبيهه القيادات اللبنانية، ومعها حزب الله، من مغبة “الخضوع للاستفزاز الإسرائيلي المتمادي، الذي تجاوز في تجرئه حدّ توجيه ضربات جوية في عمق يتعدى العشرين كيلومترًا، كما حصل في الأيام الأخيرة في جبشيت، جبل الريحان وجسر الخردلي، وكلاهما يقعان شمال مجرى نهر الليطاني.

وأضاف المصدر: “وبعكس الانطباع السائد، بأن الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة يمتلك القدرة على منع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من توسيع المواجهة من غزة الى لبنان، تبيّن أنّ لا إمكانية مطلقة لدى واشنطن في التأثير على نتنياهو، لأسباب أميركية داخلية تتصل بالانتخابات الرئاسية، وبمستقبل نتنياهو الشخصي الذي يقع بين حديّ المحاكمة والخسارة السياسية التامة”.

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