تحذيرات دبلوماسية: للتنبّه من محاولات "إسرائيل" المتكرّرة لجرّ لبنان إلى حرب شاملة

شدّدت مصادر دبلوماسية عبر جريدة “الأنباء” الإلكترونية على أن الأطراف السياسية مدعوّة إلى التنبه من محاولات إسرائيل المتكرّرة لجر لبنان إلى حرب شاملة، لأنها باستمرار تحاول أن توهم العالم أجمع أنها “دولة معتدى عليها وتريد أن تحافظ على وجودها وعلى سلامة مواطنيها”.

ولفتت المصادر إلى أن “وجود البوارج الحربية وحاملات الطائرات المزوّدة برؤوس نووية والأسلحة الفتاكة يعطي إسرائيل نوعًا من الدافع الإضافي للاعتداء”، ودعت القوى السياسية إلى “عدم ترك البلد على هذه الصورة من فقدان الشرعية والذهاب فورًا لانتخاب رئيس جمهورية”.

واعتبرت المصادر في الوقت عينه، أن “لبنان أمام فرصة ذهبية للقيام بما يلزم لانتخاب رئيس”.