تحذيرٌ إسرائيلي إلى سكان الحدث وشويفات العمروسية

وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنذاراً عاجلاً الى سكان الضاحية الجنوبية وتحديداً سكان الحدث وشويفات العمروسية.

وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي”أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها الجيش الإسرائيلي على المدى الزمني القريب”.

وأضاف، “من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر”.

#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:

🔸الحدث

🔸شويفات العمروسية

⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني… pic.twitter.com/8blJGf5wqO

— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 23, 2024