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تحذيرٌ إسرائيلي إلى سكان الحدث وشويفات العمروسية

منذ ساعتين
الدخان يتصاعد في سماء الضاحية الجنوبية لبيروت بعد الغارات الإسرائيلية. 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. رويترز

الدخان يتصاعد في سماء الضاحية الجنوبية لبيروت بعد الغارات الإسرائيلية. 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. رويترز

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وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي  إنذاراً عاجلاً الى سكان الضاحية الجنوبية وتحديداً سكان الحدث وشويفات العمروسية.

وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي”أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها الجيش الإسرائيلي على المدى الزمني القريب”.

وأضاف، “من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر”.

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