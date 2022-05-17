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تحذيرٌ الى اللبنانيين: خطر جديد عبر WhatsApp

منذ 13 ساعة
واتساب

واتساب

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صدر عن المديرية العامة للأمن العام، ما يلي:

يعمد أشخاص مجهولون على قرصنة حسابات الواتساب للمواطنين عن طريق الطلب إليهم إعادة ارسال “رمز تأكيد Confirmation code ” سبق ان أُرسل إليهم بموجب رسائل نصية، مدّعين إرساله عن طريق الخطأ، حيث تقوم الجهة المقرصنة فور إستلام رمز التأكيد المعاد، بالإستيلاء على حساب الواتساب الخاص بهؤلاء المواطنين وسحب المعلومات والبيانات من جهازهم، للتواصل بذات الطريقة المتبعة مع أرقام الهواتف “contacts ” المدرجة على هذه الحسابات.

بناءً عليه، تنبه المديرية العامة للأمن العام المواطنين الى وجوب أخذ الحذر من مغبة الوقوع ضحية هذه الأعمال، وتطلب منهم عدم تزويد رموز تأكيد حسابات الواتسآب التي تصلهم لأية جهة، حتى لو كانت من معارفهم الشخصية.

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