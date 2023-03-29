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تحذيرٌ من استنزاف الاحتياطي!

منذ 34 دقيقة
مصرف لبنان

مصرف لبنان

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أشار الخبير الاقتصادي نسيب غبريل إلى أن اللافت في بيان صندوق النقد قوله إنه على مجلس النواب والحكومة ومصرف لبنان التعاون للخروج من الأزمة وبالتالي حمّل المسؤولية للجميع.

ورأى غبريل، في حديث إلى “صوت كلّ لبنان”، أنه يجب إعطاء الأولوية للإصلاحات وبدء إجراءات الخروج من الأزمة، لافتًا إلى أنه لا يمكن للمؤسسات الدستورية الاستمرار بحالة الشلل.

وحذّر من استنزاف احتياطي مصرف لبنان إن بقي الوضع الاقتصادي على حاله.

واعتبر غبريل أن المشكلة تكمن في عدم الوضوح وغياب الرؤية حتّى لو تأقلمت بعض القطاعات الاقتصادية مع الأزمة، مؤكّدًا أن وضع الدولار مرتبط بشح السيولة.

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