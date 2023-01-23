تحذير أوروبيّ للمسؤولين اللبنانيّين: لا تُعرقلوا التحقيقات!

أعرب المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان عن ارتياحه لنجاح المرحلة الأولى من التحقيق الأوروبي الذي جرى في الأيام الماضية في لبنان، حيث وضع المسار القضائي على السكة الصحيحة.

وأكد في بيان أن التحقيق الأوروبي مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، سيحصل حتمًا والأرجح أن يتم في شباط المقبل، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تقوم بالتحقيق معه القاضية الفرنسية أود بوريسي.

وحذر المرصد أي مسؤول لبناني من محاولة عرقلة التحقيقات عبر قنوات ديبلوماسية لأن اللبنانيين يعانون الأمرين من جراء فقدان الأموال وإنهيار الليرة.

وقال: “لنا ملء الثقة بعمل دوائر التحقيق القضائية والنيابات العامة في الدول الأوروبية البعيدة كل البعد من التأثير السياسي، الذي للأسف تعوّد عليه اللبناني، ما أفقده الثقة بتحقيق العدالة وأدى إلى تمدد نظام الإفلات من العقاب”.