الجمعة 20 جمادى الأولى 1446 ﻫ - 22 نوفمبر 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تحذير إسرائيلي إلى سكان هذه المناطق في الضاحية الجنوبية!

منذ 43 دقيقة
الجيش الإسرائيلي يوجه تحذيراً الى سكان منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في حدث بيروت وحارة حريك والغبيري

الجيش الإسرائيلي يوجه تحذيراً الى سكان منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في حدث بيروت وحارة حريك والغبيري

A A A
طباعة المقال

وجّه الجيش الاسرائيلي، اليوم الجمعة، تحذيراً الى سكان الضاحية الجنوبية وخصوصا الى مناطق حدث بيروت وحارة حريك والغبيري.

وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، افيخاي ادرعي على منصة “إكس”: “عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:
حدث بيروت
حارة حريك
الغبيري”.

وأضاف “أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب

من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر”.

    المزيد من أخبار لبنان

    المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين. رويترز
    الحرب على لبنان
    هيئة البث: تقدم كبير في اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.. ولكن؟
    قوة مشتركة من اليونيفيل والجيش اللبناني في الناقورة
    الحرب على لبنان
    "اليونيفيل": أي هجوم ضد جنود حفظ السلام يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي
    الرئيس نجيب ميقاتي
    الحرب على لبنان
    ميقاتي يتلقى سلسلة برقيات مهنئة بذكرى الاستقلال.. إليكم التفاصيل

    الأكثر قراءة

    فشل مخططات حزب الله وإيران في سوريا
    قيادات حزب الله.. "النظام السوري كشفنا"
    غارات عنيفة على الضاحية
    الحرب على لبنان
    صحيفة إسرائيلية تكشف لماذا أوقف الجيش الاسرائيلي قصف الضاحية؟
    الباحث الإسرائيلي زئيف إيرليخ
    الحرب على لبنان
    دخل لفحص موقع أثري.. باحث إسرائيلي يقتل في معركة جنوب لبنان