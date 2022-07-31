تحذير إسرائيلي للبنان.. لن نكتفي بعد الآن باعتراض مسيرات حزب الله!

أرسل مسؤولون أمنيون إسرائيليون رسائل واضحة إلى لبنان عبر الأمريكيين، مفادها أنه إذا لم يقم حزب الله بوقف خطواته التصعيدية، فإن الجيش الإسرائيلي سيرد على أي خرق ولن يكتفي بمجرد اعتراض الطائرات بدون طيار، وفقاً لما نشره موقع “واللا” العبري.

ووفقاً للموقع العبري، فقد أوضح المسؤولون الأمنيون أن واشنطن تولي وزناً وأهمية كبيرين للمفاوضات حول الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان.

في الوقت نفسه، يواصل جيش الدفاع الإسرائيلي تعزيز أنظمة الدفاع حول منصة كاريش، بمساعدة وضع أجهزة استشعار خاصة تحذر من الأعمال العدائية.

ووفقًا لمصادر الجيش الإسرائيلي، إذا فشل الأمريكيون في التوصل إلى حل وسط قبل بدء استخراج الغاز في سبتمبر، سيكون هناك تقييم للوضع الأمني ​​حيث سينظرون في رفع مستوى التأهب في الساحة الشمالية.

في غضون ذلك، وصل الوسيط الأمريكي في المحادثات بين إسرائيل ولبنان حول موضوع الحدود البحرية، آموس هوكشتاين، إلى بيروت ومن المتوقع أن يبدأ المحادثات المهنية صباح الاثنين.

وتعمل الولايات المتحدة للتوصل إلى حل وسط، في وقت مبكر من هذا الأسبوع، مع الإشارة إلى أن موافقة الحكومة اللبنانية على التسوية ستلزم حزب الله بعدم التصرف ضد القرار.

في الأسبوع الماضي، قدمت إسرائيل إلى الولايات المتحدة اقتراحًا محدثًا بشأن المفاوضات حول الحدود البحرية مع لبنان. قال مسؤولان إسرائيليان كبيران علقان على الموضوع إن الموقف الإسرائيلي نقل إلى البيت الأبيض قبل وصول هوكشتاين إلى بيروت.