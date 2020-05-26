تحذير إلى المزارعين.. ذبابة “بحر المتوسط” قادمة

أفادت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في بيان، أن “المناخ ملائم لتكاثر ذبابة بحر المتوسط Ceratitis capitata ووضع البيوض في الثمار”.

وأوضحت كيفية المكافحة وفقا لمرحلة نضوج ثمار المشمش والكرز وموعد القطاف:

– الثمار التي دخلت مرحلة القطاف لا ترش.

– الثمار التي دخلت مرحلة النضوج: يرش فقط spinosad أو Spinetoram في حال بدء القطاف بعد 3 الى 5 أيام.

– الثمار التي دخلت مرحلة التلويح أو قريبة من مرحلة التلويح: رش مبيد بالملامسة مثل lambda – cyhalothrin. وDeltamehtrin في حال بدء القطاف بعد 7 ايام أو مبيد جهازي مثل Thiametoxam، Acetamiprid، Imidacloprid في حال البدء بعد 14 يوماً”.