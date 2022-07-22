تحذير.. عداد كورونا اليومي مرشّح للارتفاع

أشار النائب عبد الرحمن البزري إلى أنّ عداد كورونا اليومي مرشّح للارتفاع أكثر بسبب المتحوّر “أوميكرون BA5″ ولغياب الإجراءات المرتبطة بالتباعد ووضع الكمامة ولا سيما أنّنا في موسم الصيف حيث إمكانية الاختلاط واردة”.

وشدد البزري في حديث إذاعي على أنّ “الأهم من عدد الإصابات، هو أنّ أعداد المرضى الذين يدخلون المستشفيات لا يزال منخفضاً”، موضحاً أنّ “المناعة المجتمعية عالية في لبنان سواء بسبب التلقيح أو الإصابات المباشرة”.

وعن فيروس ماربورغ، أشار البزري إلى أنه “ليس فيروساً جديداً وهو ينتمي لما يسمّى بالحمى النزفية وهو شبيه بفيروس إيبولا”، مطمئناً “ألا خوف من انتشاره ولا داعي للقلق في لبنان منه أو حتّى من جدري القردة، إلا أن المطلوب المزيد من الحرص في التعامل مع كورونا لأن العودة إلى فرض الكمامات والتباعد الاجتماعي غير مطروح حالياً، والدعوة ملحّة للإقبال على التلقيح لتعزيز المناعة من خلال الجرعات الثالثة والرابعة”.