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‏70 محضر ضبط وختم 6 مؤسسات سياحية… “قوى الأمن” تحذّر!

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 27 - ديسمبر - 2020 7:45 مساءً
قوى الأمن الداخلي

قوى الأمن الداخلي

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

يستمر عناصر قسم الشرطة السياحية في وحدة الشرطة القضائية والقطعات الإقليمية المختصّة في قوى الأمن الداخلي، بمراقبة تطبيق قرار التعبئة العامة من قِبل أصحاب الحانات والملاهي الليلية والمطاعم.

فقد نظّمت الدوريات – خلال أسبوع – 70 محضر ضبط بحق ملاهٍ ليلية وحانات ومطاعم، وتمّ ختم 6 منها بالشمع الأحمر لمخالفتها قرار التعبئة العامة، لجهة عدم التقيّد بشروط الصّحة والسلامة العامة، كوضع “الكمّامة” من قِبل الموظفين، والتباعد الاجتماعي، والقدرة الاستيعابية المسموح بها، وتقديم النرجيلة في الأماكن المغلقة، إلخ…

تحذّر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أصحاب هذه المؤسسات من الاستهتار بصحة مرتاديها والعاملين فيها، وأن كل مخالفة ستعرّض المؤسسة للختم بالشمع الأحمر.

 

 

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