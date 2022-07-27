تحذير للبنانيين.. هذا ما عليكم فعله في حال انهارت إهراءات مرفأ بيروت!

غرد المهندس الصناعي المتخصص في بحوث الإدارة والعمليات حسن سنو عبر حسابه على “تويتر” كاتباً:

“أحذر بإن اهراءات القمح مهددة بالانهيار بأي لحظة، فالرجاء التنبه لخطر انبعاث السموم الخطرة في الهواء، التي تهدد المواطنين بالإصابة بمرض السرطان ومشاكل بالتنفس.

وتابع المصدر بالتأكيد على وضع الكمامة والبقاء بالداخل في حال حصول أي شيء مفاجئ”.

من جهته أكّد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين أنّ “الوقاية والاحتراس ضروريان في حال حدوث أي انهيار جزئي لصوامع الحبوب في مرفأ بيروت.

وأضاف ياسين في حديثٍ لموقع “سكاي نيوز” ضمن مقال للصحافية إكرام صعب، “ارتفاع الحرارة من جراء احتراق الحبوب، ورش المياه في عملية الإطفاء، التي لم ينصح بها الخبراء، تسببت في ارتفاع رطوبة الحبوب المتخمرة، مما أدى إلى تفاقم الوضع”.

وأشار إلى أن، “الخبراء الذين يتابعون الوضع في الصوامع ومحيطها حذروا من الاقتراب من المكان الموضوع تحت المراقبة الفنية بواسطة حساسات (Sensors) تم تركيبها بعد الانفجار”.

ولفت إلى أنّ، “هذه الأجهزة الموجودة في المكان أعطت إشارات غير مطمئنة في الأيام والساعات القليلة الماضية، حيث زادت وتيرة الانحناء بشكل متسارع قياسا مع الفترة الماضية”.