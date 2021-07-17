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تحذير للمواطنين: لا تستعملوا المفرقعات خلال هذه الأيام

17 - يوليو - 2021
الدفاع المدني

الدفاع المدني

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صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، البيان الآتي:

“نظراً لاشتداد موجة الحرّ وارتفاع درجات الحرارة بما يفوق معدلاتها الموسمية، ومع حلول الاعياد المباركة، تنبه المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين من خطر استعمال المفرقعات والاسهم النارية لما تتسبب به من مخاطر محتمة تؤدي الى سقوط اصابات بشرية ونشوب حرائق في الاحراج والممتلكات.

كما تطلب من المواطنين الكرام عند مشاهدة حريق، ايا كان حجمه، الاتصال فورا بغرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني على رقم الطوارئ 125، ليتم توجيه المركز الأقرب الى موقع الحريق والسيطرة عليه بأقصى سرعة ممكنة”.

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