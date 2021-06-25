تحذير من أشخاص يتجولون بين منازل بلدة لبنانية لجمع المعلومات!

حذرت بلدية بقسطا في بيان اهالي البلدة والقاطنين ضمن نطاقها من قيام اشخاص بالتجول بين المنازل في البلدة طالبين معلومات من اجل اجراء احصاءات ، دون الحصول على اذن من محافظة لبنان الجنوبي ودون اعلام البلدية .

وطلبت البلدية من الأهالي الانتباه وعدم اعطاء اية معلومات دون الرجوع الى البلدية .

وكان فيديو التقطته احدى كاميرات المراقبة في منطقة شرحبيل – بقسطا اظهر شخصين في مقتبل العمر يترجلان من حافلة ركاب صغيرة ” فان ” تحمل لوحة عمومية ويتحدثان الى ناطور احد المباني السكنية .

وعلم في هذا السياق ان الجهات الرسمية والأمنية المختصة أخذت علماً بالأمر وجاري التحقق من هوية هذين الشخصين وسبب ترددهما على المنطقة !