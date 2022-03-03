تحذير من أصحاب الصهاريج ومتعهدو نقل المحروقات

عقدت نقابة اصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات اجتماعا برئاسة ابراهيم السرعيني وحضور رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس واعضاء المجلس التنفيذي للنقابة، وناقش المجتمعون القرار المشترك الصادر عن وزيري الطاقة والمياه وليد فياض والاقتصاد والتجارة أمين سلام والمتعلق بالتمديد لأصحاب الصهاريج لتسوية اوضاع الياتهم.

واعتبرت النقابة في بيان، أن “هذا القرار ما هو الا نوع من انواع المعالجات التي لا تخدم إلا بعض اصحاب النفوذ الذين يعملون للقضاء على 1600 عائلة لبنانية عملت تحت سقف القانون وما زالت، وليس ذنبها اذا القرارات والقوانين اعتدت عليها، وهذه مسؤولية الدولة في التعويض عليهم لتطبيق القانون الجديد”.

وحذرت النقابة من “مغبة هذا القرار وسلبياته على قطاع نقل المحروقات”، ودعت اصحاب الصهاريج الى “الاستعداد للمواجهة والتحرك دفاعا عن لقمة عيش وكرامة عائلاتهم”.

وطلب طليس من النقابة اعطائه فرصة “للمزيد من الاتصالات والمشاورات حتى يوم الخميس المقبل، حيث تعقد النقابة اجتماعا للاعلان عن الخطوات التصعيدية اللازمة لاحقاق المطالب العادلة لهذا القطاع”.