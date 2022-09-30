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تحذير من الأفران... لن نرضى بفوضى!

منذ 15 دقيقة
الأفران

الأفران

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أعلن رئيس نقابة الافران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور في بيان، أنه “بعد الطوابير المتنقلة أمام الأفران وبعد إقفال جزء كبير منها ليوم او يومين في الاسبوع بسبب حسم الـ 15 في المئة والـ 10 في المئة الذي تعرضت له الافران الصغيرة والمتوسطة من اللجنة الأمنية والبعض أصلا، كان لديه نقص وبعد ظهور التقصير والخلل في آلية توزيع الطحين المدعوم على الافران، وهم يعلمون ذلك لأن الاجهزة تستطيع تحديد الخلل الواضح والفاضح، حصل ذلك في اكثر من منطقة، ننتظر جميعا اليوم جدولا يتسم بالعدالة والانصاف يخدم مصلحة الجميع، الشعب، الأفران، الوزارة واللجنة الأمنية، وإلا فلن نرضى بفوضى التوزيع والظلم لأننا صامتون على كم كبير من الأخطاء في ملف التوزيع”.

وكان أثار قرار خفض حصة الأفران من الدقيق في لبنان بين 10 و15 بالمئة، حالة من الغضب في الشارع، وسط مخاوف من حدوث أزمة خبز جديدة تضاف إلى أزمات البلد المنهك.

 

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