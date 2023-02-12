تحذير من الجمود المتحكم بمسار إنتخاب رئيس للجمهورية!

حذّر الوزير السابق وديع الخازن من “الجمود المتحكم بمسار إنتخاب رئيس للجمهورية رغم هول المأساة التي يغرق في مستنقعها المواطن”، مطالبا بـ”الإسراع في التوافق والقفز فوق كل إعتبار يؤخر في إنتخابه إستجابة للضمير الوطني وصرخة الشعب، ولدعوات المجتمع العربي الدولي ومبادراته، وللمنطق والحق”.

وقال، في بيان: “ألم يحن الوقت للإسراع في التوافق على إنتخاب رئيس للجمهورية، والقفز فوق كل إعتبار يؤخر هذا الإستحقاق المفصلي، إستجابة للضمير الوطني وصرخة الشعب ولدعوات المجتمع العربي والدولي ومبادراته، وللمنطق، والحق؟”.

ولفت الخازن الى انه “لو أن الخطابات الرنانة تنمي وطنا، لكنا نعيش في أكبر الأوطان. فلا فائدة يجنيها المواطنون من هذه البطولات الوهمية، والفتوحات الكلامية والإستعراضات الإعلامية. إن هكذا كلام سياسي لم ينجح في إنتاج دولة مستقرة في لبنان، فهو يجنح نحو الفولكلورية ويزيد من منسوب التشويش والتشويه والتمايل في التحايل والتباكي بعد التذاكي”.

وختم: “يوما بعد يوم تثبت الوقائع أن مواقف المراجع الروحية والزمنية على إختلاف طوائفها باتت، ويا للأسف صوتا صارخا في البرية، لا أذن مسؤولة تصغي لها وتعتبر”.