تحذير من المديرية العامة للنفط لهذه المحطات!

أعلنت المديرية العامة للنفط في بيان لها ان:

“محطات الوقود المقفلة والتي يتبين وجود محروقات نفطية في خزاناتها سوف يصدر فورا قرار منع تموينها بالبضاعة من الشركات النفطية ومنشآت النفط والموزعين وتقفل من قبل الاجهزة الامنية بعد الزامها ببيع كامل الكمية المتوفرة لديها”.

من جهة أخرى نفى عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات الدكتور جورج البراكس، في اتصال مع “الوكالة الوطنية للاعلام”، صدور أي قرار مركزي بإقفال محطات الوقود الى حين صدور جدول تركيب الأسعار الجديد من وزارة الطاقة، مشيراً الى أن “هناك محطات أقفلت بسبب نفاد مخزونها، والمحطات التي لا يزال لديها مخزون لا تزال تسلم المادة للمواطنين”.