تحذير من جمعية المودعين: لن نبقى مكتوفي الأيدي

أعلنت جمعية المودعين، “تحرير وديعة بقيمة 20 ألف دولار بالقوة من داخل بنك “لبنان والمهجر”، والقوى الأمنية اعتدت بالضرب على المودعين، ما أدى إلى سقوط جرحى”.

وفي السياق، حذرت المصارف من “الاستمرار بحجز أموالنا وجنى عمرنا”، مشيرة إلى أنّ “المصارف تُتاجر بمنصة صيرفة”، لافتًا إلى أنّ “مدراء المصارف يستفيدون من صيرفة، ويجنون الأرباح”، مؤكدين “أننا لن نبقى مكتوفي الأيدي”.

وكانت قد أقدمت مواطنة مسلحة تدعى سالي حافظ، على اقتحام احد المصارف في ​السوديكو​، وهددت بإحراق نفسها، مطالبة باسترداد وديعة شقيقتها المصابة بالسرطان لاستكمال علاجها.