تحذير من نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة

حذّر نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون من أن الوضع الاستشفائي خطير جداً، قائلاً “لقد وصلنا إلى ما هو أسوأ مما نبهنا منه”.

وأشار في حديث الى “صوت كل لبنان”، إلى وجود مشكلة بأدوية أمراض القلب وكذلك أدوية السرطان المقطوعة وهو ما يشكّل خطرًا مباشرًا على المرضى.

ولفت هارون الى خطر يهدّد مرضى غسيل الكلى إذ ان المستشفيات التي لديها مراكز غسيل كلى مهدّدة بالإقفال، متحدثًا عن اتجاه لرفع الدعم عن أدوية غسيل الكلى ما سيتسبب بأزمة مادية كبرى للمرضى.

وكانت طالبت نقابة مستوردي الأجهزة والمستلزمات الطبية لوقف الدعم للمستلزمات العائدة لغسيل الكلى والقلب كلياً من قبل وزارة الصحة وتحويله إذا أمكن للمريض مباشرةً أو للمستشفيات، لافتةّ إلى أنها تلتزم بأسعار الدعم لغاية شهر حزيران 2022 ريثما ينتهي المخزون في مستودعاتها آخذين بعين الاعتبار المستلزمات المنتظر وصولها.