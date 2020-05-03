تحركات مساء أمس لثوار طرابلس وحلبا: لن نتراجع حتى تحقيق كل مطالبنا

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أٌقدم ثوار طرابلس ليل أمس على الاعتصام أمام سرايا طرابلس للمطالبة بإطلاق سراح الذين تمّ توقيفهم في الاحتجاجات الأخيرة.

كما قطع ثوار وناشطون من الحراك الشعبي في خيمة اعتصام حلبا، طريق عام حلبا، مقابل “فرنسبنك”، بالعوائق الحديدية والبلاستيكية.، طالبين “بالافراج عن جميع الثوار المعتقلين”.

وأصدر ثوار حلبا بيانا ذكروا فيه أنهم قطعوا الطريق “احتجاجا على الإنهيار الإقتصادي والاجتماعي”، واعتراضا على “القمع الدموي”.

و كذلك أكد الثوار أنه: “مع إصرار الحكومة الحالية على رمي البلاد في حضن صندوق النقد الدولي، ورهن مصير ومستقبل فقراء الوطن بيد الرأسمالية المتوحشة والمحاور الإقليمية والدولية، نعلن أننا لن نتراجع عن نهج ثورتنا الوطنية حتى تحقيق جميع مطالبنا، وهي:

الغاء الطائفية السياسية، تشكيل حكومة انقاذ وطنية بصلاحيات استثنائية من خارج أحزاب السلطة وأعوانها، تأميم المصارف وتحميلها مسؤولية الدين العام، إقرار قانون استقلالية القضاء وإطلاق يده لاسترجاع الأموال المنهوبة ومحاسبة النظام المصرفيِّ -السياسي الفاسد، إجراء انتخابات نيابية مبكرة بعد اقرار قانون انتخابي خارج القيد الطائفي، وعقد جلسة تشريعية علنية متلفزة لمجلس النواب يقر فيها قوانين الاصلاح المطلوبة”.