الأربعاء 5 محرم 1444 ﻫ - 3 أغسطس 2022 |
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تحرّش بقاصر... وشعبة المعلومات كشفت هويته

منذ 9 دقائق
توقيف

موقوف

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، ما يلي:

“بتاريخ 27-7-2022، إدعى (ب. ع. من مواليد عام 1987، سوري الجنسية) أن مجهولا أقدم على التحرش جنسيًا وممارسة أعمال منافية للحشمة مع ابنه القاصر الذي يبلغ عمره /12/ سنة وذلك في محلة صيدا، وفرّ الفاعل الى جهة مجهولة.

على الفور، باشرت القطعات في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المعتدي، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات توصّلت هذه الشعبة في خلال ساعات الى تحديد هويته، وهو (من مواليد عام 1977، لبناني).

بالتاريخ ذاته، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في مدينة صيدا.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بالاعتداء جنسيًا على القاصر. وأجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء”.

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