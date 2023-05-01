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تحرّك "غير مسبوق" بدءًا من الغد.. و"اعتذار مُسبق" من المواطنين!

منذ 36 دقيقة
سيارات أجرة

سيارات أجرة

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أعلن عن تجمّع السائقين العموميين في بيان، أنّه “في ظل غياب الدولة وتقاعس الوزارات المعنية عن القيام بواجباتها تجاه قطاع النقل العام، وعدم تنفيذ الوزراء مقررات الاجتماع الذي أقيم في السراي الحكومي بوجود دولة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 06/03/2023 قرر التجمّع ما يلي:

إعلان يوم الثلاثاء الواقع فيه 02/05/2023 بداية لتحرّك غير مسبوق للمطالبة بتوقيف التعديات الحاصلة من قبل السيارات الخصوصية والدراجات النارية والتطبيقات غير الشرعية والتوك توك.

نطلب المشاركة الكثيفة للضغط على المعنيين لقمع المخالفات والتعديات على القطاع.

على جميع السائقين إغلاق التطبيقات كما نطلب من أصحاب “غروبات الواتساب” التوقف عن العمل ومشاركة المطالب المحقة من الساعة الثانية من بعد الظهر.

التجمّع عند الساعة الثانية من بعد الظهر في ساحة الشهداء لتحديد الخطوات المناسبة.

نعتذر مسبقًا من المواطنين الذين سيُحتجزون في سياراتهم ولكن لم يعد لدينا خيار آخر”.

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