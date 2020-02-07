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أخبار لبنان

تحسباً لتداعيات العاصفة.. هذا ما طلبته بلدية بيروت من المواطنين

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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت أنه تحسباً لتداعيات المنخفض الجوي الذي حط رحاله في لبنان والذي من المتوقع أن يحمل معه اضافة الى الأمطار والعواصف الرعدية، رياح قوية من المتوقع أن تصل سرعتها الى 90 كم/س تؤدي الى ارتفاع موج البحر لحدود 5 أمتار،

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تطلب من المواطنين توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من الكورنيش البحري بسبب ارتفاع علو الموج وحرصاً على سلامتهم.

علماً أن الأجهزة المعنية في بلدية بيروت وفوجي الإطفاء والحرس كلّ حسب اختصاصه هم في حالة تأهب لمواجهات أي تداعيات قد تحصل جراء العاصفة المرتقبة

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