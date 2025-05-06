تحضروا لارتفاع تدريجيّ بالحرارة أواخر الأسبوع!

يتأثر لبنان بمنطقة من الضغط الجويّ المرتفع، مما يؤدي إلى استقرار تام اليوم ،مع عودة الارتفاع بدرجات الحرارة لتصبح حارة أواخر الأسبوع.
إليكم تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:
الثلاثاء:
– الحرارة تتراوح بين بين ١٦ و ٢٣ ساحلا وبين ١٠ و ٢٢ بقاعاً وبين ١١ و ١٧ على الـ ١٠٠٠متر
-الجو : مستقر قليل السحب
– الرياح : جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س
– الرطوبة السطحية ساحلاً : ٤٠ و ٨٠٪
– الضغط الجوي السطحي : ١٠١٨ hpa
– الانقشاع : جيد
– حال البحر : منخفض (٦٠سم) وحرارة سطح المياه ٢١
الاربعاء:
مستقر ومشمس والحرارة تتراوح بين ١٧ و ٢٤ ساحلا وبين ١٠ و ٢٦ بقاعاً وبين ١١ و ٢٣ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س
الخميس:
مستقر ومشمس الى غائم جزئيا بسحب عالية والحرارة تتراوح بين ١٨ و ٢٨ ساحلا وبين ١٣ و ٢٨ بقاعاً وبين ١٤ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س