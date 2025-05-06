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تحضروا لارتفاع تدريجيّ بالحرارة أواخر الأسبوع!

منذ 16 دقيقة
طقس لبنان

طقس لبنان

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يتأثر لبنان بمنطقة من الضغط الجويّ المرتفع، مما يؤدي إلى استقرار تام اليوم ،مع عودة الارتفاع بدرجات الحرارة لتصبح حارة أواخر الأسبوع.

إليكم تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:

الثلاثاء:
– الحرارة تتراوح بين بين ١٦ و ٢٣ ساحلا وبين ١٠ و ٢٢ بقاعاً وبين ١١ و ١٧ على الـ ١٠٠٠متر
-الجو : مستقر قليل السحب
– الرياح : جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س
– الرطوبة السطحية ساحلاً : ٤٠ و ٨٠٪؜
– الضغط الجوي السطحي : ١٠١٨ hpa
– الانقشاع : جيد
– حال البحر : منخفض (٦٠سم) وحرارة سطح المياه ٢١

الاربعاء:
مستقر ومشمس والحرارة تتراوح بين ١٧ و ٢٤ ساحلا وبين ١٠ و ٢٦ بقاعاً وبين ١١ و ٢٣ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

الخميس:
مستقر ومشمس الى غائم جزئيا بسحب عالية والحرارة تتراوح بين ١٨ و ٢٨ ساحلا وبين ١٣ و ٢٨ بقاعاً وبين ١٤ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

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