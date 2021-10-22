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تحضروا لارتفاع في الأسعار قد يصل إلى 20% !!

22 - أكتوبر - 2021
أسعار المواد الغذائية في لبنان ترتفع يومياً

أسعار المواد الغذائية في لبنان ترتفع يومياً

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أوضح رئيس ​نقابة مستوردي ​المواد الغذائية​​ ​​هاني بحصلي​​، أن “أسعار المحوقات إرتفعت 3 مرات عمّا كانت عليه، وعندما كنا نتحدث عن خفض أسعار، كان ​الدولار​ بحدود الـ14000 ليرة والمحروقات لم تكن بهذه الزيادة”.

وأشار في حديث تلفزيوني، إلى أن “إرتفاع ​الأسعار​ قد يصل إلى 20%، وهذا يعود فقط إلى زيادة المحروقات، من دون التطرق إلى سعر صرف الدولار”.

ولفت بحصلي، إلى “أننا شهدنا إرتفاعاً حاداً ب​أسعار المحروقات​، و​البنزين​ و​المازوت​ مهمان للقطاع”.

وفي هذا السياق، أكدت مصادر ​وزارة الإقتصاد​، لـ”LBCI”، أنها تقوم بجولات على ​المحلات التجارية​ لمراقبة الأسعار وضبطها.

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