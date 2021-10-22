تحضروا لارتفاع في الأسعار قد يصل إلى 20% !!

أوضح رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، أن “أسعار المحوقات إرتفعت 3 مرات عمّا كانت عليه، وعندما كنا نتحدث عن خفض أسعار، كان الدولار بحدود الـ14000 ليرة والمحروقات لم تكن بهذه الزيادة”.
وأشار في حديث تلفزيوني، إلى أن “إرتفاع الأسعار قد يصل إلى 20%، وهذا يعود فقط إلى زيادة المحروقات، من دون التطرق إلى سعر صرف الدولار”.
ولفت بحصلي، إلى “أننا شهدنا إرتفاعاً حاداً بأسعار المحروقات، والبنزين والمازوت مهمان للقطاع”.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر وزارة الإقتصاد، لـ”LBCI”، أنها تقوم بجولات على المحلات التجارية لمراقبة الأسعار وضبطها.