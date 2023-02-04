تحضروا لاشتداد العاصفة.. رياح قطبية باردة بسرعة "100 كم" في الساعة

أفادت نشرة الطقس الصادرة عن دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية مساء (السبت 4-2-2023) بأن لبنان والحوض الشرقي للمتوسط لا يزالان تحت تأثير العاصفة فرح التي تبلغ ذروتها يومي الاحد والاثنين، ترافقها أمطار غزيرة وثلوج كثيفة ورياح قطبية باردة وشديدة تصل سرعتها لحدود ال ١٠٠ كم/س.

وحذّرت المصلحة من تطاير اللوحات الإعلانية والواح الطاقة الشمسية وتشكّل السيول وسلوك الطرقات الجبلية أيام الاحد والاثنين مع تجدد العاصفة .

وأضافت أن معدل درجات الحرارة لشهر شباط هو من ١١.٤ ٠ الى ١٩.٢ ٠ مئوية.

اما الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية، تتساقط أمطار غزيرة تتشكل معها السيول وانجراف التربة وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح قوية تصل سرعتها لحدود ال ١٠٠ كلم/س يرتفع معها موج البحر الى ٤ أمتار ونحذر من خطر تطاير ألواح الطاقة الشمسية، الخيم الزراعية، اللوحات الاعلانية والاشجار المعمرة، واحتمال تساقط حبات من البرد كما تتساقط الثلوج بكثافة على ارتفاع ١٣٠٠ متر وما فوق مما قد يؤدي الى قطع بعض الطرقات الجبلية.

الإثنين: غائم وعاصف مع رياح قوية تتخطى ال ١٠٠كم/س خاصة شمال البلاد يرتفع معها موج البحر فيقارب ال ٥ أمتار وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة يتشكل ضباب كثيف على المرتفعات وتتساقط أمطار غزيرة مترافقة بعواصف رعدية وتساقط حبات من البرد كما تتساقط الثلوج اعتباراً من ارتفاع ١١٠٠ متر نهارا و تلامس ال ٩٠٠ متر مع تدني درجات الحرارة ليلاً.

الثلاثاء: غائم اجمالاً مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها أحياناً وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها الى ٦٠ كلم/س خلال الفترة الصباحية تتساقط الثلوج على ارتفاع ٩٠٠ متر نهاراً ويتدنى مستوى تساقطها خلال الليل فتلامس فجر الأربعاء ال٦٠٠ متر خاصة شمال البلاد.

الأربعاء: غائم اجمالاً مع امطار متفرقة وسيطرة الجبهة القطبية الباردة على البلاد فتؤدي الى انخفاض اضافي بدرجات الحرارة فتتساقط معها الثلوج على المرتفعات والتي تلامس ارتفاع ال ٦٠٠ متر وما دون في بعض المناطق الشمالية. ويبقى التحذير من خطر انقطاع الطرقات الجبلية نتيجة تراكم الثلوج مما يؤدي الى عدم إمكانية التنقل بسهولة، لذا نلفت انتباه المواطنين بضرورة تأمين مقومات العيش ووسائل التدفئة طيلة أيام العاصفة ” فرح”.