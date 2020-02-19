تحضروا لعودة الأمطار في نهاية الأسبوع

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً من دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل وعلى المرتفعات، ويتوقع هطول الرذاذ بشكل متفرق صباحا وفي الفترة المسائية في الجنوب، وتنشط الرياح أحيانا. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء الجمعة، حيث يتأثر تدريجاً بمنخفض جوي مما يؤدي الى طقس ماطر خلال عطلة نهاية الاسبوع.

أما الطقس المتوقع في الأيام المقبلة سيكون على الشكل التالي:

الاربعاء: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات وتهطل امطار خفيفة متفرقة احيانا خاصة في الداخل والجنوب مع تساقط الثلوج على 1500 متر وما فوق.

الخميس: غائم جزئيا من دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل وعلى المرتفعات، ويتوقع هطول الرذاذ بشكل متفرق صباحا وفي الفترة المسائية في الجنوب، وتنشط الرياح احيانا.

الجمعة: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح ناشطة وضباب على المرتفعات، يتحول تدريجاً اعتباراً من المساء وتهطل امطار متفرقة، ومن المتوقع أن تشتد احيانا خلال الليل مع احتمال حدوث برق ورعد ليل الجمعة – السبت وتتساقط الثلوج على 1500 متر وما فوق.

– الحرارة على الساحل من 12 الى 17 درجة، فوق الجبال من 6 الى 11 درجة، في الداخل من 7 الى 14 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية الى شمالية غربية نهارا، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط يسوء احيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و85%.

– حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 17 درجة.

– الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: 19:06، ساعة غروب الشمس: 25:17.