تحليقٌ هستيريّ.. "الدولار" يقترب من الـ 100 ألف!

تراوح سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الثلاثاء، ما بين 99100 ليرة لبنانيّة للشراء و99500 ليرة لبنانيّة للمبيع مقابل الدولار الواحد.

وكان قد أقفل مساءً على سعر 97,000 ليرة للبيع و97,500 ليرة للشراء.

في هذا السياق، أشار الباحث والكاتب في الشؤون المالية والاقتصادية باسل الخطيب في حديث عبر موقع “صوت بيروت انترناشونال” إلى أنّ ما يحصل اليوم متوقّع، وسط غياب أي قرار أو تصريح أو إجراءات سياسية أو نقدية، يضاف إليه أفق سياسيّ مغلق.

وأضاف: “يفرض التخبط السياسي في مقاربة الاستحقاقات الدستورية، وتمدد الانهيار نحو الأسواق المالية والاقتصادية، إيقاعًا تصاعديًا على دولار السوق السوداء، والأخير في مسيرته التصاعدية، بوتيرة متأرجحة، لناحية السرعة أو التمهُّل، ولا شيء يساعد على لجمه”.