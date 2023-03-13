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تحليق "الدولار الأسود" مستمر.. كم سجّل مساء؟

منذ 5 دقائق
الدولار الأميركي والليرة اللبنانية

الدولار الأميركي والليرة اللبنانية

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سجل دولار السوق السوداء مع ساعات المساء الأولى، تسعيرة تتراوح ما بين 95800 و96400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان قد سجّل صباح اليوم تسعيرة تتراوح ما بين 93500 و94000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

في هذا السياق، أشار الباحث والكاتب في الشؤون المالية والاقتصادية باسل الخطيب في حديث عبر موقع “صوت بيروت انترناشونال” إلى أنّ ما يحصل اليوم متوقّع، وسط غياب أي قرار أو تصريح أو إجراءات سياسية أو نقدية، يضاف إليه أفق سياسيّ مغلق.

وأضاف: “يفرض التخبط السياسي في مقاربة الاستحقاقات الدستورية، وتمدد الانهيار نحو الأسواق المالية والاقتصادية، إيقاعًا تصاعديًا على دولار السوق السوداء، والأخير في مسيرته التصاعدية، بوتيرة متأرجحة، لناحية السرعة أو التمهُّل، و لا شيء يساعد على لجمه”.

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