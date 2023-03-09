تحليق جديد.. دولار السوق السوداء يتفلت من إجراءات رياض سلامة!

عاودت الليرة اللبنانية لتسجل مستويات منخفضة جديدة امام الدولار الأمريكي، ولكن بخطوات متسارعة بدأت منذ صباح (الخميس 9-3-2023).

فقد سجل الدولار في السوق السوداء أمام الليرة اللبنانية بعد عصر اليوم ما بين 89000 و89500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ، في حين كان قد افتتح صباحاً على تسعيرة تراوحت ما بين 81300 و81500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار.

الارتفاع الجنوني الجديد والمتسارع، أتى بعد انخفاض ملحوظ شهدته تسعيرة الدولار في السوق السوداء إثر تعميم لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة مطله شهر آذار الحالي، أعلن فيه أن المركزي سيتدخل بائعًا الدولار الأميركي النقدي وشاريًا الليرة اللبنانية النقدية على سعر 70000 ل ل للدولار.

يشار إلى أن الخبير الاقتصادي محمد الشامي كان قد أكد في حديث سابق لصوت بيروت انترناشونال ان تعاميم مصرف لبنان لها تداعيات سلبية وإيجابية في آن معاً، لان مصرف لبنان يبقى الجهة الرسمية الوحيدة التي تملك سلطتها بالأصالة وليس بالوكالة، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة هو الجهة الوحيدة التي تأخذ الإجراءات في ظل غياب تام للسلطات الباقية في لبنان، ولذلك لا يتحمل مصرف لبنان وحيداً مسؤولية الانهيار الكبير الذي نعيشه.

واكد الشامي ان اي تعميم لمصرف لبنان غير قادر على لجم الارتفاع النوعي والمستدام في سعر صرف الدولار لانه لا يرافق هذه التعاميم إجراءات من السلطتين التنفيذية والتشريعية و التزام بالمهل الدستورية وانتخاب رئيس للجمهورية وخطة عملية وعلمية للنهوض بالاقتصاد.