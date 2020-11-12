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تحليق للطيران الاسرائيلي فوق مختلف المناطق على علو متوسط

منذ 48 دقيقة
تحليق للطيران الاسرائيلي

تحليق للطيران الاسرائيلي

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حلق الطيران الحربي الإسرائيلي في اجواء النبطية وإقليم التفاح عند العاشرة الا ربعاً، ونفذ غارات وهمية وصلت الى أجواء يحمر والدوير وانصار والشرقية ومجرى الليطاني وقلعة الشقيف وشمال الليطاني.

كذلك حلق الطيران الاسرائيلي على علو متوسط فوق منطقة مرجعيون وفوق راشيا والبقاع الغربي.

من جهة ثانية، يسجل تحليق مكثف للطيران الحربي، على ارتفاع منخفض جدا، فوق مناطق حاصبيا والعرقوب وصولا الى مرتفعات جبل الشيخ والجولان المحتل، كما تشهد اجواء مدينة صيدا وجوارها تحليقا للطيران على علو متوسط .

وفي بيروت وضواحيها، حلق الطيران الاسرائيلي على علو متوسط.

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