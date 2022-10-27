تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي

يحلق الطيران الحربي الاسرائيلي فوق مدينة صور والناقورة والقطاع الغربي في الجنوب وعلى علو منخفض. كما يحلق بشكل دائري فوق البحر والناقورة .

ويحلق الطيران فوق النبطية وإقليم التفاح وعلى علو منخفض جدا وينفذ غارات وهمية.

هذا وقد أعلن الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين أن توقيع اتفاق ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان سيتم الخميس.

وأفادت المعلومات ان التوقيع على الاتفاق سيكون في الناقورة وسيمثل الجانب اللبناني إما احد الضباط أو المديرة العامة للنفط في وزارة الطاقة أورور فغالي.

ويمثل اتفاق ترسيم الحدود البحرية، الذي وصفته الأطراف الثلاثة بأنه إنجاز تاريخي، ابتعادا دبلوماسيا عن حرب وعداء على مدى عقود بالإضافة إلى أنه سيفتح الباب أمام التنقيب البحري عن الطاقة.

وكان نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، قد كشف عن الموعد المنتظر لإنجاز اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل وعن الآلية التي سيتم فيها التوقيع على الاتفاق، لافتًا إلى أنّ “التوقيع على الإتفاق سيتم بين 26 و27 تشرين الاول”.