تحول لون مياه بحيرة عيون السمك الى اللون الأخضر والأهالي ناشدوا المعنيين التحرك

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فوجئ الأهالي والسكان في المنطقة المحيطة ببحيرة عيون السمك، عند سد شركة كهرباء البارد، بتحول مياه البحيرة الى اللون الأخضر وانبعاث رائحة كريهة منها، وتخوفوا من أن تكون المياه ملوثة، وخصوصا أنها تستعمل لري الأراضي الزراعية على ضفتي مجرى النهر البارد في منطقتي عكار والضنية- المنية، كما يستفيد منها البعض في الاستخدام المنزلي.

وناشد الأهالي وزارة الطاقة والمياه، عبر مؤسسة مياه لبنان الشمالي، إيفاد مهندسين وخبراء لمعاينة الواقع الحاصل وأخذ عينات من أماكن متعددة من حوض البحيرة ومجرى النهر لفحصها وتبيان ما اذا كانت ملوثة أم لا، ومصدر التلوث في حال وجوده، ومدى صلاحية استخدام مياهها للري وللاستعمال المنزلي.

كما ناشدوا مدير محطة الأبحاث العلمية الزراعية في العبدة ميشال خوري إجراء الاختبارات اللازمة أيضا، وقد وعد خوري بأخذ عينات وإجراء اللازم في أسرع وقت.

يشار الى ان بحيرات عيون السمك وضفافها باتت موقعا سياحيا مقصودا من مختلف المناطق اللبنانية للتمتع بروعة المنظر وجمال الطبيعة التي تظلل هذا الموقع الساحر الذي غالبا ما يتم الإساءة إليه عبر رمي النفايات العشوائية وقذارة مياه الحفر الصحية.